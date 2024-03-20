Gaziantep'te Bebek Kütüphanesi Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Gaziantep'te Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan bebek kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 0-5 yaş arasına ve annelere özel olarak tasarlanan kütüphanede bebeklerin özel günleri de kutlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bebek kütüphanesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını öngördüklerini belirtti.

Gerçekleştirilen projenin Türkiye'de örnek olabileceğini aktaran Kıran, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir hedefimiz, çok önemli bir ilkemiz var. Güçlü aile, güçlü toplum. Toplumsal direncimizi muhafaza etmek adına en büyük değerimiz aile kurumumuz. Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik her bir adım çok kıymetli. Gaziantep'te atılan sosyal belediyecilik adımlarının ne kadar isabetli ne kadar amaca yönelik mahiyette olduğunu da kısa sürede bir kez daha görmekten gurur duydum. Bu eserlerin içi Gaziantep'teki ailelerimize dokunan, çocuklarımıza dokunan, engelli kardeşlerimize dokunan, yardıma muhtaç kişilere dokunan vakıf eserine dönüşmüş. Bu bakımdan bu eserlerin yaşaması yaşatılması ve sayısının artması sizlerin destekleriyle önümüzdeki dönemde yakından takip edeceğimiz bir durum olacak."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte bebeklerden yaşlılara kadar birçok hizmetin verildiğini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklara eğitime daha erken yaşlarda başlanılması gerektiğini aktaran Şahin, "Bebek kütüphanesi deyince bir kere çocuklar mutlu, anneler, babalar mutlu, çocuklar bilinçli." ifadesini kullandı.

Açılışa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.???????