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Gaziantep'te banka dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı

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Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 17 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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