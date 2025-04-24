Gaziantep'te Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başladı

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Bağımsızlık Seferberliği" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, geleceğin bağımlılıktan kurtulması için bütün insanlığın el birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Projenin son yıllarda ülke genelinde artan bağımlılığa karşı güzel bir fırsat olduğunu dile getiren Dinç, şunları söyledi:

"Antep'in tarihinde bağımlılıkla mücadele anlamında dönüm noktası olacak bir güne başlamış olacağız. Bu yüzden oldukça heyecanlıyım. Antep ile alakalı büyük bir meselemiz var, bütün Türkiye'de büyük meselemiz var. Ama çok umutluyuz çok. Antep'teki bütün çocuklarımıza, gençlerimize dokunmak, bütün insanımızın güvenliğini bu anlamda sağlayabilmek için çok etkili bir sürece girmiş oluyoruz. İnşallah 3 fazda, ilk başta 15 ay sürecek çok etkili ve güçlü bir çalışma programına başladık. Hızlı bir şekilde onu yerine getirmiş olacağız. İnşallah burada yaptığımız çalışma hem ülkemizde hem de dünyanın 90 ülkesindeki Yeşilay'larda örnek olarak uygulanan Antep modeli olarak çalışılan bir örnek olacak, örnek bir çalışma olarak bütün dünyadaki milyarlarca insana ulaşmış olacak."

Yeşilay'ın 105 yıldır tek gündeminin bağımlılık olduğunu dile getiren Dinç, "Bağımlılıkla mücadele noktasında başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere insanımızı korumak ve kurtarmak için çalışmalar yapıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını, gücünü kullanarak çalışma yapıyor." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de projeyle birlikte yapılacak uygulamalar için heyecanlı olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede kenti bilinçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bunu başarabiliriz, başarabilmemiz için her şeyimiz var. Bu imzayla birlikte yeni bir sorumluluğumuz var. Yeni bir yükümlülük altına giriyoruz. Yapamamamız için hiçbir neden yok. Buna inanan bir ekip var. Bunu başardığınızda bütün 81 ilde bunun altından kalkacak bir modele dönüştürmüş olacağız. Gaziantep modeli bu. Cumhurbaşkanı'mızın yanına gitmiştik, 'Ne bu model, bir yerden çok büyük kaynak mı buldunuz.' dedi. Kaynaksız iş yapma modeli, paramız pulumuz da yok ama beşeri sermayemiz var. İlim irfan, para puldur."

Konuşmaların ardından Dinç ve Şahin, protokolü imzaladı.

Törende ayrıca hayırsever Burhan Çağdaş tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak kullanılması için tahsis edilen bina için de protokol imzalandı.