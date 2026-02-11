Gaziantep'te Askeri Araç Devrildi; 10 Yaralı

Haberler

Gaziantep'te, etkili olan yağış ve sis nedeniyle askeri bir aracın devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
