Gaziantep'te aranan şahıs, kadın kıyafeti giyerek yakalandı

Gaziantep'te 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen ekiplere ateş açıp, kaçtı. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla Budamcı, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.

GAZİANTEP'te 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen ekiplere ateş açıp, kaçtı. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla Budamcı, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı'nın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ancak Budamcı, polislere ateş açıp kaçtı.İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler Budamcı'nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı. 1 saat süren operasyonun ardından İbrahim Budamcı, bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Budamcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)