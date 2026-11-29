Gaziantep'te Amanos etekleri sonbahar renklerine büründü, manzara dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları'nın eteklerindeki ağaçlar sonbaharda sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Köklü ve Koçcağız mahallelerinde oluşan manzara dronla görüntülendi.
GAZİANTEP'te, Amanos Dağları'nın eteklerindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlarının oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nın eteklerinde, Köklü ve Koçcağız mahallelerindeki ağaçlar, sonbaharda sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı