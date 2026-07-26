Gaziantep'te 750 motosiklet sürücüsüne 10 milyon TL ceza

Gaziantep'te son iki günde gerçekleştirilen denetimlerde, 750 motosiklet sürücüsüne 10 milyon 273 bin 416 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe, Cengiz Topel, Özdemirbey, Savcılı, Nuripazarbaşı, Kurbanbaba, Ertuğrulgazi, Bülbülzade, Güneş, Korutürk, Çıksorut, Merveşehir, Fıstıklık, Hacıbaba, Karacaoğlan, Eyüpsultan, Eydibaba, Karşıyaka, Boyno, Tüfekçi Yusuf ve Maaşkuyu mahallelerinde motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı belirlenen 750 sürücüye toplam 10 milyon 273 bin 416 lira ceza kesildi.

Ayrıca 294 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA