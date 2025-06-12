Gaziantep'te 300 Dönümlük Alanda Anız Yangını Çıktı

Gaziantep'te 300 Dönümlük Alanda Anız Yangını Çıktı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 300 dönümlük alanda başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı. Yangına Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti, yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 300 dönümlük alanda çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi Leçe kırsalında, hasadı tamamlanan yaklaşık 300 dönümlük tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki zeytinlik ve diğer ağaçların bulunduğu alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri ile İslahiye Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 50 zeytin ağacının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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