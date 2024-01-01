Gaziantep'te 2024'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi

GAZİANTEP'te 2024 yılının ilk bebeğine Mustafa ismi verildi.

Gaziantep Şehir Hastanesinde saatler 00.03'ü gösterdiğinde Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin üçüncü çocukları Mustafa dünyaya geldi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret edip altın takarak ailesine mutluluk diledi. Fatma Yıldız, yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. Herkese nasip olsun. Üçüncü çocuğum oldu. Çocuğumuza Mustafa ismini verdik, çok mutluyum" dedi.