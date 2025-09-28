Haberler

Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2013'te Cinderesi Mahallesi'nde meydana gelen "kasten öldürme" olayının şüphelisi olan ve hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'yı Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
