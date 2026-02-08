Gaziantep'te 16 yıl sonra ortaya çıkan cinayetle ilgili davada karar verildi

Gaziantep'te faillerinin 16 yıl sonra yakalandığı cinayetle ilgili davada, maktul Erdal Öztürk'ün kayınbabasına 25 yıl, 2 oğluna 10'ar yıl hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar maktulün kayınbabası Hanifi Yılgın, kayınbiraderleri Orhan Yılgın ve Mehmet Hanifi Yılgın ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Hanifi Yılgın, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan Hanifi Yılgın'a 25 yıl hapis cezası verdi. Bu suça yardımdan Orhan Yılgın ile Mehmet Hanifi Yılgın'a 10'ar yıl hapis cezası veren heyet, R.Y'nin ise beraatine hükmetti.

Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde 15 Mayıs 2024'te boş arazide cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde 2 gün yapılan kazıda, yaklaşık 6 metre derinlikte yanmış lastik parçaları ile bir cesede ait bulgu elde edilmişti. Yapılan incelemede cesedin 2008 yılında kaybolan Erdal Öztürk'e ait olduğu belirlenmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.