Nurdağı'nda 15 Dakika Arayla Meydana Gelen Trafik Kazalarında 5 Kişi Yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. A.F.B.'nin (27) kullandığı 27 EN 279 plakalı otomobil ile A.D.'nin (24) kullandığı 34 PA 7174 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 22'nci kilometresinde 15 dakika sonra meydana gelen kazada ise H.N.'nin (55) kullandığı 27 ME 0525 plakalı otomobil ile M.A.'nın (23) kullandığı 80 KK 930 plakalı traktör çarpıştı. Otomobildeki E.N.M. (45) ve A.M. (40) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.