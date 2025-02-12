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Gaziantep Şehir Tiyatrosunun "Uçtu Uçtu Hezarfen" oyunu Şırnak'ta sahnelendi

Gaziantep Şehir Tiyatrosunun
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Gaziantep Şehir Tiyatrosunun "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı müzikal tiyatro oyunu Şırnak'ta çocuklarla buluştu.

Gaziantep Şehir Tiyatrosunun "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı müzikal tiyatro oyunu Şırnak'ta çocuklarla buluştu.

Valilik himayesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.

Gaziantep Şehir Tiyatrosunca çocuklar için sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Vali Birol Ekici, çocukları çok sevdiklerini belirterek, kentte eğitim seviyesini artırmak için şehrin tüm aktörleri olarak var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Akademik başarının artırılmasının asli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Ekici, "Buradaki amacımız yeni Cezeriler, rektörler, sanayiciler yetiştirmek. Buradan bölge ilimiz olan Gaziantep'e sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Kurulan gönül köprüsü ile en kısa zamanda 1000 öğrenciyi gezi için Gaziantep'e göndereceğiz. Bugün sizleri misafir ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Şırnak'a iş insanları ile geldiğini, kente katkı sunmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Gazze'de çocuklar katlediliyor. Biz ne istiyoruz, çocuklar yaşasın, eğitimin en iyisini alsın. Şırnak'ta artık terör konuşulmasın, bilim, eğitim, spor konuşulsun gayreti var, biz de buna katkı sunmak istiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Size söz veriyorum, Şehitkamil'de, Şahinbey'de Gaziantep'te ne varsa Şırnak'ta da o olacak."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'e sunulan desteklerle iki il arasında çok iyi bir bağ kurulduğunu ifade ederek, bunu sürdürmek istediklerini belirtti.

Tiyatro oyunu 13 Şubat'ta Cizre, 14 Şubat'ta da İdil ilçesinde sahnelenecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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