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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Kistik Fibrozis Teşhisi için Ter Testi Uygulanmaya Başlandı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Kistik Fibrozis Teşhisi için Ter Testi Uygulanmaya Başlandı
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Gaziantep Şehir Hastanesi, Kistik Fibrozis hastalığının teşhisi için ter testine başlayarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Asfuroğlu, hastalığın genetik bir nedenle ortaya çıktığını ve teşhis için ter testinin gerekli olduğunu belirtti.

Gaziantep Şehir Hastanesinde Kistik Fibrozis hastalığının teşhisi için ter testi uygulanmaya başladı.

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, uzun süren balgamlı öksürük, yağlı ishali olan kişiler, iştahı iyi olmasına rağmen kilo alamayan hastalarda şüphelenilen Kistik Fibrozis hastalığının teşhisi için ter testi yapılmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Asfuroğlu, Kistik Fibrozis'in genetik bir hastalık olduğunu ve erken teşhisin önemli olduğunu ifade etti.

Asfuroğlu, Yenidoğan Tarama Programı'nda bebeklere uygulanan testlerde pozitif çıkan ve her yaşta bu hastalığın şüphesi konulan kişilere ter testinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Hastalığın, erken teşhis edilmemesi halinde organlarda hasara neden olabileceğini aktaran Asfuroğlu, bölgeye de hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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