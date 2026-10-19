Gaziantep Nurdağı'nda otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı; baba-kız yaralandı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki kazada baba ile kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Mustafa O. (26) yönetimindeki 34 MOD 316 plakalı otomobil ile Hasan E.'nin (36) kullandığı 46 AJC 377 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hasan E. ile kızı Suna Ecrin E. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba-kız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı