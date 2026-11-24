Gaziantep Nurdağı'nda hafif ticari araç otomobille çarpıştı, 1'i ağır 9 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sabah saatlerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa M. (21) yönetimindeki 27 AUM 643 plakalı hafif ticari araç ile Abbas Ş. (60) idaresindeki 17 RF 777 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlardaki toplam 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.