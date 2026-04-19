Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Güzelbey, güven tazeledi

Gaziantep Kent Konseyi'nin 6. Dönem 3. Genel Kurulu, 'Turizm' temasıyla düzenlendi. Başkan Fatma Şahin, istişare kültürünün önemine vurgu yaparken, eski başkan Güzelbey, yeniden başkan seçildi.

Gaziantep Kent Konseyinin 6. Dönem 3. Genel Kurulu, "Turizm" başlığıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada fikirleri dinlemenin önemine değinerek, "Farklı fikirlerin çatışmasından hakikat oluşur. Biz böyle bir medeniyetten geliyoruz. Yüce Peygamberimizin yönetim modeli de istişareydi. İstişare sünnettir, bu salon bugün bunu başarıyor. Gönüllülüğü çok kıymetli buluyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kimin neyi varsa, bunu başkaları için faydalı kılması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey ise 2 yıllık süreçte 285 toplantı ve 13 çalıştayı yaklaşık 1000 gönüllüyle gerçekleştirdiklerini belirterek, Gaziantep için ortak mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Metin Sürme de kentin turizm potansiyeline, hedeflerine ve planlanan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar da selamlama konuşması yaptı.

Tek adayla gerçekleştirilen genel kurulda Güzelbey, yeniden başkanlığa seçildi.

Yürütme Kurulu, Dr. Mehmet Berk, Funda Suran, Prof. Dr. Erdal Bay, Doç. Dr. Şafak Hengirmen, Beyhan Hıdıroğlu, Betül Bulguroğlu, Celil İyikesici, Ertuğrul Uzak, Esin Özgül, Fatma Karaoğlan, Gazanfer Sağlam, İbrahim Apa, Mehmet Semerci, Mehmet Yıldız, Mehmet Özdemir, Peykan Samlı, Yılmaz Kireç, Derya Düşün, Ahmet Parlak ve Sema Torun'dan oluştu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
