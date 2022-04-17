GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan "beyaz kaplan" Gaziantep'e getirildi
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
GAZİANTEP (AA) - İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.