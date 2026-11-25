Gaziantep İslahiye'deki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası sonbaharda renklere büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası sonbaharda sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. İlçe merkezine 35 km uzaklıktaki yayla, sis bulutları ve renk cümbüşüyle seyir zevki yüksek manzaralar sunuyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları'nın en yüksek kesimlerinde yer alan Huzurlu Yaylası, sonbaharda sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.
İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alan 1500 rakımlı yayla, yer yer akan dere ve şelaleleri sayesinde yılın her mevsiminde misafirlerini ağırlıyor. Sonbaharın gelişiyle de seyir zevki yüksek manzaraların oluştuğu yaylada yer yer oluşan sis bulutları da güzel görüntü oluşturdu.
Bitki örtüsü ve nadir görülen kuş türleri bakımından da zengin olan Huzurlu Yaylası'nda mevsim geçişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.