Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de vize sınavına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vize sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde sıcak çorba ikram edildi. Programda İlçe Müftüsü Mustafa Demir öğrencilerle sohbet edip başarı diledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, vize sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Yerleşkesi'nde sıcak çorba ikram edildi.

İslahiye İlçe Müftülüğü, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü ve KYK Manevi Rehberliği tarafından organize edilen programda, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olunması amacıyla GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde stant kuruldu.

Program kapsamında öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunulurken, İlçe Müftüsü Mustafa Demir gençlerle sohbet etti.

Öğrencilere derslerinde başarı dileyen Demir, gençlerin yüzlerinde tebessüm oluşturmak, gönüllerine dokunmak ve ilçenin misafiri olan öğrencilerin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı12

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Ülkede 14 yıl sonra ilk genel grev! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı

Paşinyan'a Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı
Pakistan'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü