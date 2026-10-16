Gaziantep İslahiye'de tilki kümesten horozu yakalayıp götürdü, anlar kameraya yansıdı

Gaziantep İslahiye'de tilki kümesten horozu yakalayıp götürdü, anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi'nde gece kümese giren tilki, horozu yakalayıp götürdü. Doğan Çoban, hayvanlarının eksildiğini fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi; görüntülerde tilkinin horoza saldırıp onu yakalayıp götürdüğü görüldü.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tilki girdiği kümesteki horozu yakalayıp götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Çoban, hayvanlarının eksildiğini fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, gece kümese giren tilkinin horoza saldırdığı, ardından da yakalayıp götürdüğü görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı