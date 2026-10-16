Gaziantep İslahiye'de tilki kümese girdi, 6 tavuk ve horozunun kaybolduğu anlaşıldı

Gaziantep İslahiye'de tilki kümese girdi, 6 tavuk ve horozunun kaybolduğu anlaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'ye bağlı Altınüzüm Mahallesi kırsalında bir tilki, kümese girerek tavuk ve horozları alıp götürürken güvenlik kamerasına yansıdı. Kümes sahibi Doğan Çoban, şu ana kadar 6 tavuk ve horozunun kaybolduğunu belirledi ve olayın ardından önlem aldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tilkinin kümesten tavuk ve horozları alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Altınüzüm Mahallesi'nin kırsalında yaşayan Doğan Çoban, kümesindeki tavuk ve horozların kaybolması üzerine evinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde hayvanları tilkinin götürdüğünü gören Çoban, şu ana kadar 6 tavuk ve horozunun kaybolduğunu belirledi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bahçe duvarından atlayan tilkinin kümese yöneldiği, tavuk ve horozların kaçmaya çalıştığı ancak tilkiye yakalandığı anlar yer aldı.
Olayın ardından Çoban'ın kümesinde ve bahçesinde önlem aldığı öğrenildi.