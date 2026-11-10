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Gaziantep İslahiye'de biber kurutma fabrikasındaki yangında tonlarca biber yandı

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Gaziantep İslahiye'de biber kurutma fabrikasındaki yangında tonlarca biber yandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki biber kurutma fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Kurutma fırınından çıktığı belirlenen yangında tonlarca biber yanarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki biber kurutma fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangının, kurutma fırınından çıktığı öne sürüldü.

Beyler Mahallesi'ndeki Mehmet H.'ye ait biber kurutma fabrikasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan dumanların çıktığını gören işçiler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kurutma fırınından çıktığı belirlenen yangında tonlarca biber yandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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