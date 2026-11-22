Gaziantep İslahiye'de 1500 rakımlı yaylada sisli manzara dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda yer alan 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda ağaçlar sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Sis ile birleşen renk cümbüşü, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki yaylada dron kamerasıyla görüntülendi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları'nda sisle oluşan manzara, dron kamerasına yansıdı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağları'ndaki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda ağaçlar, sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Yaşanan renk cümbüşü oluşan sisle birleşirken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı