Gaziantep'in Nurdağı'nda Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangına helikopterler ve arazözler ile 40 personel katılıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, iş makineleri ve 40 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel
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