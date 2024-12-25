Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Gaziantep'in Kurtuluşu İçin 'Antep Harbi' Konferansı Düzenlendi

Gaziantep'in Kurtuluşu İçin 'Antep Harbi' Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi'nde, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Antep Harbi' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta, Gaziantep savunmasının milli mücadeledeki yeri ve bölge halkının direnişi ele alındı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi'nde "Antep Harbi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Antep savunmasının milli mücadeledeki yerinin ve öneminin anlatıldığı "Antep Harbi" konferansında Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Emre Tansü öğrencilere savaş coğrafyasını ve Antep savunmasında yaşanan olayları anlattı.

Gaziantep savunmasında bölge halkının yürüttüğü büyük direnişin önemine vurgu yapan Tansü, "Öncelikle Atatürk'ün de dediği gibi Türküm diyen her şehir, her kasaba en küçük köyüne varıncaya dek Gaziantep'i örnek almalı. Halkın hem girişimci kişiliği hem savaşçı duruşu, boyun eğmeyen duruşu ve esir olmayı reddedişi bunu da arkasına Türkiye Büyük Millet Meclisini alarak yapması çok önemlidir." dedi.

Tansü, Gaziantep'te ilk direnişin Ankara ile organize olunarak Sivas kongrelerine katılan ve Antep delegelerinden olan Kılıç Ali ile Şahinbey'in Kilis ve Ayıntap arasındaki direnişi örgütlediğini söyleyerek, "Antep'in sadece kaderine terk edildiğini düşünmemek gerekir. Maraş'taki kolordular Urfa ve Maraş direnişinden gelen savaşçılar Antep'e direnişi kırmak için gelip burada savaşmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nazmiye Uzunöz - Güncel
img

Kaza yapan yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı
img

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı
img

28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğul Trump gözünü Grönland'a dikti, Danimarka alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Aralık Kiraz, Gaziemir, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 7. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Sahipsizler 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara 6. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 25-26 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, 2025 asgari ücret artırılacak mı? Kuruluş Osman 176. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.