Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Hamaç Höyük'te kurtarma kazıları kapsamında yapılan çalışmalarda Helenistik döneme ait Tanrı Hermes'in asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı.

Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi'nde bulunan Hamaç Höyük'te, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in danışmanlığında başlatılan kazı sezonunun ikinci etap çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, bölgede 15 alanda yapılan çalışmalarda önemli birçok buluntuya rastladıklarını belirtti.

Orta Demir Çağ tabakalarına kadar indiklerini anlatan Çomak, "Helenistik tabakada bugün ele geçmiş olan önemli buluntuya rastladık. Tanrı Hermes'in barışı simgeleyen kerykeion denilen asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı. Bu da bizim için önemli bir buluntu." dedi.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin de Hamaç Höyük'ün bölgenin orta boyutlu höyük yerleşimlerinden birisi olduğunu belirtti.

Tahtaköprü Barajı su rezervuar alanından kısmen etkilenecek Hamaç Höyük'teki kurtarma kazılarının temel amacının, bölgenin zengin arkeolojik geçmişine ışık tutacak bilgilere ulaşmak olduğunu vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yürüttüğümüz kazı çalışmalarında Orta Çağ'dan Orta Demir Çağı'na kadar yerleşim sürekliliği ortaya koyan 7 yerleşim tabakası tespit edilmiştir. Kazılarımızda Hamaç Höyük'ün Orta Çağ, Roma ve Helenistik dönemlerde orta boyutlu bir kırsal yaşam alanı olduğu, Orta Çağ'ın geç evresinde yerleşimin güneydoğusundaki yükseltinin bir nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Yüzey bulguları buradaki yerleşimin günümüzden ikinci kalkolitik çağa kadar yani 5 bin 500 yıl öncesine tarihlenmektedir. Ama bundan daha eski tabakalar olup olmadığını ilerleyen kazılarda ortaya koyacağız."