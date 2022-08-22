Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE 15 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında dere yatağına devrilen otomobile ulaşmaya çalışan ekiplerin emniyet şeridinde olduğu ve emniyet dubalarından da yol kenarında açıkta görüldüğü ortaya çıktı. 'GÜNDÜZ GÖZÜYLE 3 ŞERİT YOL' Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından ilk kazadan sonraki bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı. Vali Gül, görüntülerde kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini ve emniyet dubalarının gözüktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor.Gündüz gözüyle üç şeritli yol.ö Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE 15 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.