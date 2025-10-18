Haberler

Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali Başkent'te Başladı

Güncelleme:
Etimesgut'ta düzenlenen festivalde Gaziantep'e ait yöresel ürünler tanıtıldı. 70 farklı ürünün sergilendiği etkinlikte 1 ton salça dağıtımı yapıldı. Festival 21 Ekim'de sona erecek.

Başkentte, Gaziantep'e ait yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali" başladı.

Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen festivalde, Gaziantep yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı.

Yaklaşık 70 farklı ürünün yer aldığı festivalde, Gaziantep baklavası, baharatlar, meyve kuruları, salça, kuru dolma, yaprak sarma, kebap ve peynir çeşitleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

1 ton salça dağıtıldı

Organizasyon temsilcisi Bora Çınarbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 1 ton salça dağıtımıyla başladığını belirtti.

Halkın festivale yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Çınarbay, festivalde tanıtılan yaklaşık 70 çeşit ürünün tamamının doğal olduğunu vurguladı.

Ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlendiğine de işaret eden Çınarbay, "Halkımız bu konuda rahat olabilir. Üst düzey seviyede bütün önlemleri alarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında en iyisini halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını dile getiren Çınarbay, bütün Ankaralıları festivale davet etti.

Festival, 21 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
