Bitlisli üniversite öğrencisinin protez hayalini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandığı kanserden dolayı bir bacağı kesilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Şevin Balakan'ın protez bacak hayali, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının gündeme getirdiği Balakan'ın protez bacak hayaline, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşılık verdi.

Şahin'in talimatı üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyyup Yıldız ve beraberindeki ekip ilçeye geldi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi olan Balakan'ı, Karataş Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Yıldız ve beraberindekiler, genç kızın protezi için ölçüm yaptı.

Yıldız, Balakan'ın yürüyebilmesi için Şahin'den gerekli talimatı aldıklarını, bu nedenle bir ekiple kente geldiklerini söyledi.

Fatma Şahin'in Balakan'ın protez talebine karşılık verdiğini belirten Yıldız, "Uzman arkadaşlarımızla gerekli muayene ve protez ölçülerini aldık. Bundan sonraki süreçte Gaziantep'te misafir edeceğiz ve protezi orada takılacak. Üniversiteye devam edecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak daima Şevin Hanım'ın yanında olacağız." dedi.

Balakan ise uzun zamandır protez bacak için mücadele ettiğini dile getirerek, "Çok sağ olsun Belediye Başkanımız Fatma Şahin sesimi duydu. Hayallerime kavuşabilmem için bana yol gösterdi, yoluma ışık tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde yürüyebileceğim ve eğitimime devam edebileceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Balakan, daha sonra seslendirdiği şarkıyı Şahin'e armağan etti.