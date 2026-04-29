Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, selden etkilenen Nizip'te incelemede bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bölgelerde sel sonrası başlatılan çalışmaları inceleyen Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yaşanılan zor günleri dayanışma içerisinde geride bırakacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanındayız. Bizler sadece bugünü kurtarmak için değil, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına altyapımızı daha da güçlendirmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Sizlerin mağduriyeti bizim mağduriyetimizdir, her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Ziyarette, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş da yer aldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
