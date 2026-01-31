Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Şahin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şahin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor"nu seçen Şahin, "Spor"da ise Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Pedro Pascual'ın "Beyhude" fotoğrafını beğenen Şahin, "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, koca bir kitabın vermek istediği mesajın tek bir fotoğrafla verilebileceğini söyledi.

Oylamadaki her bir fotoğrafın bu anlamda çok değerli olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

" Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumu, marka ve haber değeri. Çünkü Anadolu Ajansı demek kalite ve güvenilirlik demek aynı zamanda Türk ve dünya basınında itibar demek. İtibar ve güven bir kurumun en önemli marka değeri. Bu kurumu kuran ve buraya kadar getiren herkesi tebrik ediyorum. Yılın Kareleri oylaması gelenekselleşti. Her yıl yaşamın her alanında çok orijinal fotoğraflar çekiliyor ve bu bir uzmanlık istiyor. Fotoğrafçılık deyip geçmeyin, her şeyin neti. İyi bir fotoğrafçı akşamdan sabaha yetişmiyor, yıllar alıyor. Artık Anadolu Ajansı'nda yetişmiş bir ekip ve beşeri sermaye var. Gaziantep'te de bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Anadolu Ajansı'nda çalışan arkadaşlarımız Times'a kapak olacak fotoğraflar çekiyorlar. Her biriyle de övünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.