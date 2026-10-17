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Gaziantep Araban'da Köklüce Mahallesi sakinleri mezarlığı imeceyle onardı

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Gaziantep Araban'da Köklüce Mahallesi sakinleri mezarlığı imeceyle onardı
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Gaziantep Araban'a bağlı Köklüce Mahallesi'nde mahalle sakinleri, muhtar Adem Delioğlu öncülüğünde mezarlıkta imece usulüyle bakım ve onarım yaptı. Gönüllüler ağaçları budadı, yabani otları temizledi, çeşmeleri onardı ve yıkılan çevre duvarını yeniden ördü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde mahalle sakinleri, imece usulüyle mezarlığın bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı kırsal Köklüce Mahallesi'nde muhtar Adem Delioğlu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, mahalle mezarlığında temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Gönüllü olarak çalışmalara katılan mahalle sakinleri, mezarlıktaki ağaçları budadı, yabani otları temizledi ve arızalı çeşmelerin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında mezarlığın zamanla hasar görerek yıkılan çevre duvarı da yeniden örülerek sıvandı.

Mahalle Muhtarı Adem Delioğlu, mezarlıkta uzun süredir bakım ve onarım yapılmadığını belirterek, tespit ettikleri eksiklikleri mahalle sakinleriyle birlikte giderdiklerini söyledi.

Çalışmayı gönüllülük esasıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Delioğlu, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır bakım ve onarım yapılmayan mezarlığımızdaki eksiklikleri mahalle sakinlerimizle birlikte imece usulüyle giderdik. Ecdadımıza saygı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mezarlığımızın bakımını yaptık. Yarın bir gün biz de bu mezarlığa geleceğiz. Gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz çalışma çevre mahallelerde de takdirle karşılandı. Emeği geçen ve destek veren tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin."

Kaynak: AA
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