Gazi Üniversitesi Rektörü Ünal: Geleceğin Bilim İnsanları Adaletli Olmalı

Gazi Üniversitesi (GÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, "Dış politika, devlet adamlarının, diplomatların meselesi olmasının yanında toplumun değerleriyle toplumun adalet anlayışıyla temel refleksleriyle ve vicdanıyla şekillenmektedir. Sizler ne kadar bilinçli, duyarlı ve adaletli bir bakış açısına sahip olursanız Türkiye de o kadar güçlü olacaktır." dedi.

GÜ Rektörlük Yerleşkesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleşen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan törenin açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Ünal, Türkiye'nin tarihinden, coğrafyasından ve kültüründen aldığı sorumlulukla daima bağımsız ve ilkeli bir duruş sergilediğini belirterek, dünyanın dört bir yanında kurumlar aracılığıyla yürütülen projelerin bunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Rektör Ünal, "Bizler küresel adalet için sesini yükselten, her daim mazlumların yanında yer alan bir milletiz. Türkiye'nin sahiplendiği bu ilkelerin en açık biçimde tezahürü olan birçok alan vardır. Bunlardan biri Doğu Türkistan, birisi de bugün olanca sıcaklığıyla devam eden Filistin meselesidir." dedi.

Filistin'in uzun yıllardır işgal altında bulunduğunu ve Gazze'de süren saldırıların insanlık onurunu hedef aldığını ifade eden Ünal, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı mücadelesini diplomatik ve insani düzeyde kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

"Sizler ne kadar bilinçli, duyarlı ve adaletli olursanız Türkiye de o kadar güçlü olacaktır"

Konuşmasında öğrencilere de hitap eden Ünal, gençlerin Türkiye'nin tarihi vizyonunu doğru okuyup geleceğe taşımalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ünal, "Sizler geleceğin bilim insanları, geleceğin diplomatları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları olarak unutmayınız ki dış politika, devlet adamlarının, diplomatların meselesi olmasının yanında toplumun değerleriyle, toplumun adalet anlayışıyla, temel refleksleriyle ve vicdanıyla şekillenmektedir. Sizler ne kadar bilinçli, duyarlı ve adaletli bir bakış açısına sahip olursanız Türkiye de o kadar güçlü olacaktır." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ünal, uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde görünürlüğünü artıran Dışişleri Bakanı Fidan'a, tarih alanında fahri doktora unvanı verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınav'ında (YKS) eşit ağırlık, sayısal, sözel ve dil alanlarında en yüksek puanla üniversiteye yerleşen öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.