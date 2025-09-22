Gazi Üniversitesi'nde Türkiye-Polonya Rektörler Forumu düzenlendi Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Gelecek neslin daha adil, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye hazır olmasını sağlamak için yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeliyiz." dedi.

Gazi Üniversitesinin Beşevler Yerleşkesinde düzenlenen Türkiye ve Polonya Rektörler Forumu'na Özvar'ın yanı sıra Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Forumun açılışında İngilizce konuşma yapan Özvar, uluslararası çatışmalar ve savaşların sürdüğü, Gazze'de soykırımın hala devam ettiği bir günde bir araya geldiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletlerin yakın tarihli bir raporu, İsrail makamlarının ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım yaptığını ve yapmaya devam ettiğini doğruladı." ifadesini kullandı.dedi.

"Bu soykırım sona ermelidir." diyen Özvar, Türkiye'nin uluslararası hukuku savunmaya kararlı ülkelerle işbirliğini sürdürdüğünü belirterek, Gazze'de ateşkesin sağlanması için çaba gösterildiğini dile getirdi.

Yaşanan trajedilerin üniversiteleri, yükseköğretim kurumlarını, ekonomileri ve daha geniş anlamda toplumsal ilerlemeyi ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Özvar, "Yükseköğretim Kurulu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçları konusunda kampüslerimizde farkındalık yaratmaya kararlıdır." diye konuştu.

Türkiye ve Polonya'nın NATO ortağı olduğunu anımsatan Özvar, "Türk ve Polonya makamlarının Avrupa ve ötesinde daha iyi ve daha güvenli bir gelecek sağlamak için farklı platformlarda sürekli istişarelerde bulunduğunu göz önünde bulundurarak, yükseköğretim alanında işbirliğimizi artırmak hepimizin görevidir. Bu, sadece akademik kaliteyi iyileştirmek için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin durum farkındalığını artırmak için de önemlidir." görüşünü paylaştı.

Prof. Dr. Özvar, dünyada hiçbir ülke veya kuruluşun tek başına gelişemeyeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim, sadece bilgi ve inovasyon kaynağı olarak değil, aynı zamanda küresel dayanışma ve kapsayıcı çözümleri savunmak için bir platform olarak da kritik öneme sahiptir. Üniversiteler, toplumumuzun acil olarak ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir politikalar ve teknolojiler üreterek sınır ötesi köprüler görevi görebilir. Bu nedenle gelecek neslin daha adil, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye hazır olmasını sağlamak için yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeliyiz."

"Vize sorununun yakın gelecekte çözüleceğine inanıyorum"

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim sisteminin gelişen teknoloji, değişen toplumsal beklentiler ve değişen ekonomik koşulların etkisiyle son 5 yılda büyük değişiklikler geçirdiğini kaydetti.

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve akademik ortamında geçerliliğini korumak için, yükseköğretim kurumlarının uyarlanabilir, yenilikçi ve duyarlı olması gerektiğine inandığını dile getiren Özvar, yükseköğretim sisteminin kapasitesini, verimliliğini ve dayanıklılığını artırmak için önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Türk üniversiteleri uluslararası düzeyde ilerleme kaydettiğini bildiren Özvar, "Kapsamlı ve çok boyutlu strateji çerçevemiz, Türkiye'yi çağdaş dijital altyapı, uluslararası rekabet gücü ve sürdürülebilir uygulamalarla desteklenen küresel bir eğitim lideri olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

Özvar, yükseköğretim alanında Türkiye ile Polonya arasındaki iş birliğinin son yıllarda tüm alanlarda, özellikle savunma ve güvenlik, ticaret, turizm, araştırma ve teknoloji alanlarında genişlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Her iki ülkenin üniversitelerinin bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını aktaran Özvar, Türkiye ve Polonya'nın Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Birliği (ESC) programlarında aktif işbirliği yaptığını söyledi.

Polonya'nın son yıllarda Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülke konumunda olduğunu anımsatan Özvar, şunları kaydetti:

"Daha fazla Polonyalı öğrencinin Türk üniversitelerini ziyaret etmesi beklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu karşılıklı katkılar, yükseköğretim alanındaki ikili iş birliğimizin hem kapsam hem de içerik açısından istikrarlı bir şekilde genişlediğini göstermektedir."

Özvar, işbirliği kapsamında, bazı öncelikli alanların belirlenerek üniversitelerin belirli projeler geliştirmeye teşvik edilmesi gerektiğini kaydederek, "En son teknolojilerle ilgili atölye çalışmaları ve seminerler gibi ortak eğitim programları aracılığıyla akademik kadro, araştırmacılar ve öğrencilerin kalitesini artırmak da çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, Şengen bölgesindeki akademik programlara katılan Türk öğrencilerin sıkı vize şartlarıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu vize sorunları nedeniyle, üniversitelerinizin istediğiniz sayıda Türk öğrenciyi kabul edemediğini anlıyorum. Vize sorununun yakın gelecekte çözüleceğine olan inancımı sürdürüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma çabalarını coşkuyla destekleyen Polonyalı akademisyenlere teşekkür etmek istiyorum."

"Türkiye, bilim ve yükseköğretim alanlarında Polonya'nın önemli bir ortağıdır"

Foruma katılan konuklardan Polonya Yükseköğretim ve Bilim Bakanı Kulasek, forumun iki ülke arasında bilim, eğitim ve inovasyon alanlarında yeni işbirliği perspektifleri açacağına işaret ederek, bu girişimin üniversiteler tarafından ortak yürütülecek gelecek projelere katkı sağlayacağını dile getirdi.

İki ülkenin uzun karşılıklı saygı ve dostluk tarihi bulunduğunu kaydeden Kulasek, bilim ve yükseköğretimin bugün toplumların gelişiminde kilit bir rol oynadığını, ekonomik büyümeyi desteklediğini ve uluslararası ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

Kulasek, Polonya'nın yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilere büyük önem verdiğini aktararak, Türkiye'den giderek daha fazla öğrenci ve akademisyenin ülkesindeki üniversiteleri tercih ettiğini belirtti.

Polonyalı araştırmacıların ise Türk ortaklara işbirliği içinde projeler yürüttüğünü anlatan Kulasek, "Türkiye, bilim ve yükseköğretim alanlarında Polonya'nın önemli bir ortağıdır." dedi.

Kulasek, yakın zamanda yükseköğretim alanında işbirliğini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalamaya hazır olduklarını kaydederek, Polonya ve Türkiye'nin akademik ilişkilerini geliştirerek diğer ülkelere örnek olabileceğini söyledi.

"Bilimin evrensel dili bugün bizleri bir araya getirmiştir"

Forumda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal, Türkiye ile Polonya'nın 600 yılı aşan diplomasi geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, iki millet arasındaki ilişkilerin Osmanlı'dan günümüze kadar devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Polonya'nın üniversiteleri arasında da işbirliği yapıldığına vurgu yapan Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilimin evrensel dili bugün bizleri bir araya getirmiştir. Polonya ve Türkiye arasında kurulacak ortaklık sadece araştırma projeleri, öğrenci değişimi, bilimsel makalelerde buluşmayacaktır. Aynı zamanda kalıcı dostluğumuzun inşasının yeni bir evresi olarak bugün hizmete açılacak yeni bir sayfa ortaya konulacaktır. Küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız iklim değişikliğinden teknolojik dönüşümlere, yapay zekaya, sağlık krizlerinden toplumsal eşitsizliklere ve masum insanların öldürüldüğü savaşlara kadar sorunlar bizlerin bir araya gelmesini, iş birliği yapmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu forum, yalnızca iki ülke için değil, bölgesel ve küresel düzeyde de birçok çözümler üretme yolunda güçlü bir adım atmamızı sağlayacaktır."

Diğer konuşmacılar

Polonya Akademik Okullar Rektörler Konferansı (CRASP) Başkan Yardımcısı ve AGH Krakow Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jerzy Lis, Türkiye ile Polonya arasında uzun bir dostluk geçmişi bulunduğunu belirterek, üniversiteler arasında da ciddi bir etkileşim ve işbirliği olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında pek çok alanda daha fazla potansiyel bulunduğuna işaret eden Lis, forumdaki katılımcılara verimli bir toplantı ve iki ülkenin eğitim kurumları arasında güçlü bir işbirliği geliştirilmesini diledi.

Gdansk Üniversitesi Rektörü, CRASP Türkiye ile İşbirliği Temsilcisi Prof. Dr. Piotr Stepnowski de Polonya ile Türkiye'nin her zaman yenilik ve küreselleşme ile ilgili konularda stratejik ortaklar olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında etkileşimi sağlayan önemli bir ortak olduğunu belirtti.

İki ülkenin NATO müttefiki olduğunu kaydeden Stepnowski, pek çok alanda işbirliği yaptıklarını ve yükseköğretim kurumları arasındaki ortak çalışmalarında bunlardan biri olduğuna değindi.

Stepnowski, akademi ve öğrenci topluluklarının entegrasyonunu sağlamaları gerektiğine işaret ederek, Gdansk Üniversitesi'ne dair bilgi verdi.