Gazi Serkan Güney'in Oğlu Kılıçarslan İçin Sünnet Töreni Düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan gazi Serkan Güney'in oğlu Kılıçarslan için sünnet şöleni düzenledi.

Piyade Uzman Çavuş Serkan Güney, 1 Eylül 2016 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda EYP'nin infilak etmesi sonucu henüz bir aylık evli iken yaralanarak gazi olmuştu.

Sünnet olan oğluna Türk bayrağı hediye eden gazi Güney,

"Biricik oğlumuz Kılıçarslan'ın sünnet törenine katılan dostlarımıza, büyüklerimize kısacası herkese teşekkür ediyoruz, var olsunlar sağ olsunlar. İnşallah vatana bir nefer daha yetiştiriyoruz, bir bayrak teslimi daha yaptık ve bayrağımız dalgalanacak ve bayrağı bizden alıp daha ileriye götürecek. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Sünnet törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve çok sayıda davetli katıldı.