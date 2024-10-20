Üye Girişi
Haberler

Gazi Gündüz Alp Kabri Dualarla Anıldı

Gazi Gündüz Alp Kabri Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Gazi Gündüz Alp, Beypazarı'nda düzenlenen bir etkinlikte dualarla anıldı. Programda Kuran tilaveti, mehter takımı marşları ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası, Gazi Gündüz Alp (1158-1236) bulunan kabri aşında dualarla anıldı.

Beypazarı Hırkatepe Mahallesinde, kabri bulunan Gazi Gündüz Alp'i anma programında din görevlileri, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.

Türbe, mezar alanında yapılan duanın ardından mehter takımının seslendirdiği marşlarla köy merkezine doğru yürüyüş yapıldı.

Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüz Alp Ünal, soylarını, nerden geldiklerini çok iyi bildiklerini ve köklerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere Gazi Gündüz Alp'i anma etkinliğinde bulunduklarını ve soylarını soplarını unutmayacaklarını söyledi.

Düzenlenen etkinliğe, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Eski milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Karaşar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımer ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anma şenliği, çeşitli halk oyunları gösterileriyle sürdü.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Osman Gazi Beypazarı Güncel ankara Kültür Yaşam

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

 Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı
Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

Mitinge katılan Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hull City Sunderland maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Hull City Sunderland maçı kaç kaç, maç bitti mi? Iğdırspor Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Iğdırspor Manisa FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Boluspor Çorum FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı kaç kaç, maç bitti Bursaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Silifke Bursaspor maçı özeti golleri izle! Kızılcık tarhanası nedir? Bolu Kızılcık tarhanası özellikleri nelerdir? Kanal 33 CANLI izle (SİLİFKE BURSASPOR MAÇI)! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne? Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi (YENİDOĞAN ÇETESİ)? Kar yağacak mı? 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı? Müzeyyen Yurtoğlu kimdir? Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu hangi hastanenin sahibidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.