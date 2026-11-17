(ANKARA) - Gazetecilik meslek örgütlerinden, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sözcü çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz. Bu günler de geçer. O gün geldiğinde, bugün gerçeğin peşinden giden gazeteciler de halkın o gerçeği öğrenmesini engelleyen kararlar da hatırlanacak" açıklaması yapıldı.

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ortak bir açıklama yaparak Sözcü TV'ye yönelik operasyona tepki gösterdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atanmasını, Sözcü Medya Grubu'nda polis araması yapılmasını ve operasyon kapsamındaki gözaltıları basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik ağır bir müdahale olarak görüyoruz. Halk TV'nin ardından Sözcü'ye de kayyum atanması, Türkiye'de medya ikliminin kara kışa döndüğünü gösteriyor.

"'DOĞRU HABER YAPAN YANAR' DÖNEMİNE SÜRÜKLENİYORUZ"

Bir zamanlar 'dokunan yanar' deniyordu. Bugün 'doğru haber yapan yanar' dönemine sürükleniyoruz. Geçen ay yatırım fonları soruşturmasına ilişkin yayın ve açıklamalar nedeniyle gazeteciler şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bu süreçte gözaltılar, tutuklamalar ve adli kontrol kararları yaşandı. Tasarruf sahiplerinin parasının nasıl yönetildiğini, denetim kurumlarının görevlerini yerine getirip getirmediğini ve ortaya çıkan zarardan kimin sorumlu olduğunu araştırmak gazeteciliğin görevidir. Bu soruların yanıtlarını bilmek halkın hakkıdır.

Gazetecilere dayatılan itaat kültürü, halkın neyi duyacağına, neyi bileceğine ve neyi tartışacağına da karar verme girişimidir. Bir muhabir, doğruladığı bir haberi yayımlamadan önce başına ne geleceğini hesaplamak zorunda bırakıldığında, yurttaşın farklı kaynaklardan bilgi edinme, kendi kanaatini oluşturma ve yönetenlerden hesap sorma imkanı daralır.

Anayasa'nın 28. maddesi açık. 'Basın hürdür, sansür edilemez' Aynı madde, devlete basın ve haber alma özgürlüklerini sağlama görevi yüklüyor. Anayasa'nın 30. maddesi, kanuna uygun biçimde kurulmuş basımevlerinin, eklentilerinin ve basın araçlarının suç aleti sayılarak zapt ya da müsadere edilmesini veya işletilmekten alıkonulmasını yasaklıyor. Basın Kanunu'nun 3. maddesi de bilgi edinme, yayma, eleştirme ve yorumlama haklarını koruyor.

Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ve BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 19. maddesi, bilgi ve haber alma ve yayma özgürlüğünü güvence altına alıyor. Bu özgürlüklere müdahalenin kanuni bir dayanağı ve meşru bir amacı olmalı. Müdahale ayrıca gerekli ve orantılı olmalı. Kayyum kararı, haber merkezlerinin işleyişi ve halkın bağımsız kaynaklardan haber alma hakkı üzerindeki etkileri gözetilerek bu ölçütlerle değerlendirilmelidir.

"KAYYUM KARARININ GEREKÇESİ, GECİKTİRİLMEDEN AÇIKLANMALI"

Kayyum kararının gerekçesi, gözaltıların hukuki dayanağı ve TMSF'ye verilen yetkilerin sınırları gecikmeden açıklanmalıdır. Hangi haberin yayımlanacağına, hangi sorunun sorulacağına ve kime söz verileceğine gazeteciler karar vermelidir. Haber kaynaklarının gizliliği, çalışanların iş güvencesi ve haber merkezlerinin editoryal bağımsızlığı korunmalıdır. Yetkilileri kayyum kararını kaldırmaya çağırıyoruz.

Sözcü çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz. Bu günler de geçer. O gün geldiğinde, bugün gerçeğin peşinden giden gazeteciler de halkın o gerçeği öğrenmesini engelleyen kararlar da hatırlanacak."

Kaynak: ANKA