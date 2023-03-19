Gazetecilerden depremin vurduğu Hatay'a ziyaret! AK Partili Yayman çalışmalar hakkında bilgi verdi

Çok sayıda ulusal ve yerel gazeteci Anadolu Yayıncılar Derneği ve İletişim Başkanlığı öncülüğünde Hatay'da depremden zarar gören yerleri gezdi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere Hatay'da yapılan çalışmalar ve yıkılan tarihi binalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) ve İletişim Başkanlığı öncülüğünde çok sayıda ulusal ve yerel gazeteci deprem bölgesi Hatay'ı ziyaret etti. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, aralarında Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un da bulunduğu gazetecilere Hatay'da yapılan çalışmalar ve yıkılan tarihi binalar hakkında bilgi verdi.

GAZETECİLER DEPREMDE ZARAR GÖREN YERLERİ ZİYARET ETTİ

Yayman, depremde zarar gören Habib-i Neccar Camisini gazetecilere anlattı. Gazeteciler Hatay'da depremden zarar gören yerleri gezdi.

"ATEŞ 85 MİLYONUN YÜREĞİNE DÜŞTÜ"

Yayman, "Bizim elbette gıdaya, çadıra, suya, konteynere ihtiyacımız var ama en çok şefkate,sevgiye, merhamete ihtiyacımız var. Biz biriz ve beraberiz. Ateş düştüğü yeri yakar diye bir söz var ama ateş 85 milyonun yüreğine düştü." ifadelerini kullandı.

"50 GAZETECİ İLE BÖLGEDEYİZ"

50 gazeteci ile bölgede olduklarını söyleyen AYD Başkanı Sinan Burhan da kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Burada bunu daha iyi görüyoruz." dedi. Sinan Burhan Hatay'ın yerel televizyonu HRT kanalını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.