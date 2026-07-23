Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Çetin'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetin, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınından sansürün kaldırıldığını belirterek, bu anlamlı günün 118. yılını kutlamamın onurunu yaşadıklarını bildirdi.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle artık herkesin kendine özgü basın kuruluşu gibi davranmaya başladığını aktaran Çetin, bu durumun iyi ortamdan çok bilgi kirliliğini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Çetin, gazetecinin görevinin doğru bilgiyi en hızlı şekilde kamuoyuna duyurmak olduğunu vurgulayarak, "Gazeteci kamuoyunu aydınlatma adına özgür şekilde ama mesleki sorumluluk içinde haberini yapmalıdır. Teknolojinin getirdiği imkanlarla gazetecilik iki satır yazı ve bir görüntü paylaşma ile herkesin yaptığı iş olmamalı. Bunun için acilen gazeteciliğin meslek haline dönüşmesi ve bunun çok önemli görev olduğu göz önüne alınarak gereken yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını belirten Çetin, "Böylesi önemli görevi üstlenen gazetecilik mesleğine yönelik yasa çalışmasını üst kuruluşumuz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu başlattı. Her kesimin görüşünü alarak mesleki yasa taslağı hazırlanıyor." ifadesini kullandı.