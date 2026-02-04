Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nden İl Jandarma Komutanı Albay Özer'e ziyaret

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer'e ziyarette bulundu.

Albay Özer'i ziyaret eden Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle tamamlandı.