Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nden İl Jandarma Komutanı Albay Özer'e ziyaret
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Albay Özer, gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki önemine vurgu yaptı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle tamamlandı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel