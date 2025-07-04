Gazeteci-Yazar Nihat Genç Hayatını Kaybetti

Gazeteci-Yazar Nihat Genç Hayatını Kaybetti
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Gazeteci ve yazar Nihat Genç, akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genç'in vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

yazar Nihat Genç (69), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci-yazar Nihat Genç, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Altun, "Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mesajında, "Gazeteci-yazar Nihat Genç'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGEÇMİŞİ

1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğan Nihat Genç, ilkokulu İskenderpaşa'da, liseyi Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimine İstanbul ve Ankara'daki iktisadi akademilerde başlasa da siyasi atmosfer nedeniyle ayrıldı. Genç, 1983'te Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 9 yıl boyunca Sağlık ve Kültür Bakanlıklarında memurluk yapan Genç, medya kariyerine mizah ve siyasi dergilerde teknik personel olarak başladı. Leman, Bağımsız, Kırmızı-Beyaz gibi dergilerde yazıları yayımlandı. 1989'da 'Çete' dergisini kurdu. 2000'li yıllarda Sky Türk'te 'Ne Var Ne Yok', Avrasya TV'de 'Veryansın', Halk TV ve Ulusal Kanal'da çeşitli programlara imza attı. 2019'da Oda TV'den ayrılan Genç, kurduğu Veryansın TV sosyal medya üzerinden program yapıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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