Gazeteci Tufan Türenç, Yaşamını Yitirdi - Haberler

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Gazeteci Tufan Türenç, Yaşamını Yitirdi

ANKA - Dürdane Kırçuval - Güncel
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Gazeteci Tufan Türenç, Yaşamını Yitirdi

Gazeteci yazar Tufan Türenç, bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

ANKARA (ANKA) -

ANKA / Dürdane Kırçuval - Güncel

Başkent Üniversitesi, Tufan Türenç, Ankara, Mevla, Güncel, Haberler

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