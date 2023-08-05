Gazeteci Süleyman Özışık'ın Kanser Hastalığından Kaynaklı Vefatı

İnternethaber.com Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kanser hastalığıyla mücadele eden kardeşi Gazeteci Süleyman Özışık'ın acı haberi sevenlerini ve yakınlarını derinden yaraladı..

Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören 52 yaşındaki gazeteci yazar Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu. Özışık'ın cenaze namazı Ataşehir'de ikindi namazı sonrası Mimar Sinan Camii'nde kılındı. Cenazeye Özışık ailesi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Milletvekili Gürsel Tekin, Savcı Sayan, Gazeteci Barış Yarkadaş, Korkmaz Karaca, İş adamı Ali Ağaoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. Törende taziyeleri, Süleyman Özışık'ın eşi Serpil Özışık, annesi Cemile Özışık ile çocukları kabul etti.

Cenaze namazının ardından Süleyman Özışık'ın naaşı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda defnedildi.

"Yıllarca beraber mücadele verdik"

Cenazede konuşan Hadi Özışık, "Süleyman benim dava arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. İnternethaber'i beraber kurmuştuk. Onun cebindeki 350 doları aldık ve beraber internethaber'i kurduk. Yıllarca beraber mücadeleler verdik. Yol arkadaşlığı yaptık. Öğrencim oldu, kendisini yetiştirdim, yazar yaptım. Boynuz kulağı geçti ama yaşadığımız bir süreç var. Uğradığımız bir haksızlık var. O süreçte Süleyman kendini çok köşeye çekti. Kendisini çok yalnızlığa terk etti." şeklinde konuştu.

Bakan Fahrettin Koca'ya özel teşekkür

Kardeşinin hastalığından bahseden Hadi Özışık, "18 Şubat'ta kendisini hastaneye götürdük, maalesef doktor kendisine de söyledi, Süleyman Bey, dedi 'Kendine ne kadar ihanet etmişsin biliyor musun?' dedi. Süleyman da biliyorum hocam, dedi. Hastanede sağlık bakanımızı bilgilendirdim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her şeyi seferber etti arkadaşlar. Burada sizin aracılığınızla Fahrettin Koca hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Yapmadığı şey kalmadı. İlgilenen hocalar, hemşireler ve tüm ekip, Süleyman'la orada hastalık sürecinde aile oldular. Bu acıyı biz ne kadar çekiyorsak, bugün onlar da aynı acı içerisinde, üzüldüler. O bizim canımız, yoldaşımızdı. Kurban olduğum Allah böyle istedi. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.