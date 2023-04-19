Muhammed Yakut'un iddialarını gündeme taşıyan Serdar Akinan gözaltına alındı

Son dönemde siyasiler dahil olmak üzere birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut'la ilgili yayınlar yapmaya başlayan ve Yakut'un iddialarını gündeme getiren gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı.

"GÖZALTINA ALINIYORUM"

Akinan, gözaltına alındığını bu sabah saat 05.16'da Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Mesajında, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" ifadelerini kullanan Akinan, paylaşımına emniyet ekiplerinin evine geldiği sırada çekilmiş bir videoyu da ekledi.

MUHAMMED YAKUT İLE RÖPORTAJ YAPMIŞTI

Bir süredir YouTube yayınları yapan Akinan, son olarak yine YouTube üzerinden birtakım iddiaları dile getiren Muhammed Yakut ile bir röportaj yapmıştı. Akinan'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AKŞENER, VİDEOYU İZLEDİKTEN SONRA ANT İÇTİ

Dün akşam saatlerinde Muhammed Yakut'a ait videoları tesadüfen izlediğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhtemelen bir çoğunuz izlediniz. Daha evvel de Sedat Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş? Ne olmuş biliyor musunuz? Hz. Adem kıssasına göre harama el uzattığın dakikada edep yerlerin açılır. Edep yerlerinin açıldığı andan itibaren edep duygun, haya duygun, utanma duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz. O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar, döndürüp bize iftira atıyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na iftira atıyorsa, Meral Akşener'e iftira atıyorsa, Mansur Yavaş'a iftira atıyorsa batsın bu dünya" şeklinde konuştu.

YAKUT'U SEDAT PEKER Mİ KONUŞTURUYOR?

Muhammed Yakut'un organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'le bağlantısının olup olmadığı merak ediliyordu. Gözlerin çevrildiği Sedat Peker cephesinden konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Konuk olduğu canlı yayında "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt veren Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Ancak Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler