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Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı: Suçlamalar ve Mahkeme Süreci

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Youtube kanalında yaptığı bir yayın nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, 'devlet kurumlarını aşağılamak' ve 'yanıltıcı bilgi yaymak' suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Avukatı, Gürses'in ifadesindeki dil sürçmesinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

(İSTANBUL) Youtube kanalındaki bir ifadesi nedeniyle "devlet kurumlarını ve organlarını aşağılama", "yanıltıcı bilgiye yayma" suçlamalarıyla gözaltına alınan Özlem Gürses tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"TV OZ" isimli Youtube kanalında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri anlatırken kullandığı bir ifade nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Özlem Gürses dün akşam Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sabaha karşı İstanbul'a, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen Gürses, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla TCK'nın 301/2 maddesinden Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Emniyet müdürlüğü önünde ANKA'ya açıklama yapan Özlem Gürses'in avukatı Furkan Kamalak gözaltı ve yaşanan süreç hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Youtube kanalında yapmış olduğu yayında bir dil sürçmesi oluyor ki, aynı konuşma içerisinde düzeltiyor. Buna bağlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Bundan ötürü de gözaltında şu anda. İstanbul'a sabaha karşı geldi. Öncesinde sağlık kontrolünden geçirilmiş. Biz de sabaha karşı görüştük kendisiyle.

"Söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi"

Özlem hanım moral olarak, yüksek bir moralde şu anda. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Kendisi zaten bir asker torunu ve memur çocuğu. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında olumsuz bir şey söylemesi, kötü düşünmesi zaten düşünülebilecek bir durum değil, yayın esnasında da zaten düzeltmesini de yapıyor. Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Ancak burada dil sürçmesinin olduğunu, söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi. Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi."

Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı: Suçlamalar ve Mahkeme Süreci
Kaynak: ANKA / Güncel
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