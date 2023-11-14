Gazeteci Merdan Yanardağ, "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Yargılandığı Davada Beraat Etti

GAYE ŞEYMA CAN

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 2022 yılında BirGün gazetesinde yayınlanan "Faşizm ve İslamcı Faşizm" başlıklı seri köşe yazıları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, 2022 yılında BirGün gazetesinde yayımlanan "Faşizm ve İslamcı Faşizm" başlıklı seri köşe yazıları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlundan yargılandığı davaya İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Merdan Yanardağ ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, önceki celse vermiş olduğu, suçlamaya konu edilen yazı dizisinde Yanardağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut olgu isnadı olduğu gerekçesiyle zincirleme şekilde "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Yanardağ'ın avukatı Bilgutay Hakkı Durna, mahkemedeki savunmasında, "Zincirleme suç koşullarının oluştuğunu ileri sürmek mümkün değildir. Yazıların artık günümüzde hem basılı nüshalarda hem internet sitelerinde yayınlanması yazarların tasarrufu olmayıp yayın kuruluşlarının çalışma biçimleridir. Buradan hareketle aynı suçun tekrar ve tekrar işlendiği ileri sürülemez. Kaldı ki davaların süresinde açılmamasının hareketle düşürülmesi gerektiği yönündeki savunmalarımızda da belirttiğimiz üzere basılı nüsha açısından zaten her durumda kamu davası süresi geçirilmiş olup zincirleme bir suçtan bahsedilemez. Tüm bu nedenlerle müvekkilimin beraatına karar verilmesini; mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirterek Yanardağ'ın cezalandırılmasını istedi.

YANARDAĞ: YAZILARIN HİÇBİRİNDE HAKARET ANLAMINA GELEBİLECEK TEK BİR SÖZCÜK YOKTUR

Yanardağ esasa ilişkin savunmasında, şunları ifade etti:

"Yazıların hiçbirinde hakaret anlamına gelebilecek tek bir sözcük yoktur. İddianameye konu yazılar seri yazılardır ve bir bütün teşkil eder bu nedenle yazı dizisi olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu yazıların farlı günlerde yayınlanması yazıların bir bütün olduğu gerektiğini değiştirmez. Yazıların içeriğinde araştırma ve analiz yapılmaktadır. Ben aynı zamanda sosyoloji doktoruyum. Yazı serisinde faşizm ve islamcı faşizmin karşılaştırma analizini yapıyorum. Söz konusu yazı içerikleri hakkında hakaret suçunu işlediğim iddiasıyla hakkımda dava açılması bu tarz analiz çalışmalarına engeller ayrıca siyasi otoriteyi eleştiremez hale geliriz. Söz konusu yazı içeriğinin analiz ve eleştri mahiyetinde olduğu açık olmasına rağmen iddia makamının hakkımda cezalandırılma yönünde mütalaa vermesi yazı içeriğini ispatlar niteliktedir. Hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır. Öncelikle süresinde açılmayan dava nedeniyle hakkımda düşme kararı verilmesini, mahkemeniz aksi kanaatte ise beraat kararı verilmesini talep ederim."

YANARDAĞ HAKKINDA BERAAT KARARI

Mahkeme, sanık Merdan Yanardağın üzerine atılı bulunan "zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle, beraatına karar verdi.