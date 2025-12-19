Gazeteci Levent Gültekin, Adli Kontrol Tedbiri Uygulanarak Serbest Bırakıldı... Gültekin: Türkiye'deki Hukuksuzluğu Her Canlı Bir Gün Tadacaktır

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. ANKA'ya konuşan Gültekin, "Doğru düzgün ifadem bile alınmadı. Türkiye'deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır" dedi.

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "hakaret" iddiasıyla gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Gültekin'in ifadesini almadı. Gültekin, dosya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Söylemlerinin kamu düzeninin temel unsurlarından biri olan yargıya duyulan güveni zedelemeye elverişli olduğu tespit edildi"

Savcılık, gazeteci Levent Gültekin'in sevk yazısında ise şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelinin söylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de şeriat düzenine geçildiği yönünde bir algı oluşturulmasına elverişli olduğu, toplumda korku ve endişe yaratabilecek nitelik taşıdığı, 'medyaya operasyon yapılıyor', 'önce Habertürk sonra diğerleri' şeklinde ifadelerle devletin yargı ve kolluk birimleri eliyle medya kuruluşuna yönelik hukuka aykırı işlemler yürütüldüğü algısı oluşturduğu, aynı zamanda bahse konu söylemlerin, medya kuruluşlarına yönelik işlemlerin yargısal denetimine tabi olduğu gerçeğinin çarpıtıldığı, adli mercilerin bağımsız ve hukuka uygun işlem yaptığına dair toplumsal güvenin zedelenmesine elverişli olduğu, toplumda adli ve idari kurumların keyfi ve hukuka aykırı hareket ettiği, yine şüphelinin yargı organlarının talimat ile hareket ettiği, duruşmaların bilinçli şekilde uzatıldığı yönünde söylemlerinin, yargı organlarının tarafsız ve bağımsız olmadığı algısını yaratmaya, devam eden bir yargılamayı toplum nezdinde gayrimeşru göstermeye, kamu düzeninin temel unsurlarından biri olan yargıya duyulan güveni zedelemeye elverişli olduğu, bu suretle toplumda hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı yönünde kanaat oluşturduğu, şüphelinin söylemlerinin, somut ve doğrulanabilir herhangi bir olguya dayanmaksızın, kamu düzeni ve adli kurumlara ilişkin gerçeğe aykırı bilgileri alenen yaydığı, açıklamalarının eleştiri sınırını aştığı, halk arasında endişe, güvensizlik ve tedirginlik yaratmaya elverişli olduğu, şüphelinin gazeteci kimliği ve kamuoyunu etkileme gücü dikkate alındığında, söz konusu söylemlerin kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir."

"Doğru düzgün ifadem bile alınmadı"

Hakimlik'te de ifadesi alınmayan Gültekin, talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından ANKA'ya konuşan Gültekin, "Ülkede herkesin yaşadığı hukuksuzluğu hepimiz biliyoruz. İki gün önceki yayınımdan dolayı dün gece gözaltına alındım. Sabah da adli kontrolle serbest bırakıldım. Doğru düzgün ifadem bile alınmadı. Türkiye'deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır" dedi.

"Gerekli itirazlarımızı yapacağız"

Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin ise "Müvekkilimin hiç gözaltına bile alınmaması gerekiyordu. Lakin müvekkilim hala neyle suçlanıyor bilmiyoruz. Sulh Ceza Hakimliği tarafında verilen adli kontrol kararına da gerekli itirazlarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.