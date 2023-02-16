Gazeteci Güngör Mengi Hayatını Kaybetti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki dönem başkanlarından gazeteci Güngör Mengi, 83 yaşında hayatını kaybetti. Mengi'nin cenazesi 18 Şubat Cumartesi günü İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki dönem başkanlarından, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci Güngör Mengi, 83 yaşında hayatını kaybetti. Mengi'nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü öğle namazında Alsancak Hocazade Cami'nden kaldırılacak.

TGC'nin Mengi'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Burhan Felek Ödülü (2011) sahibi Güngör Mengi hayatını kaybetti. Mengi'nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi öğleyin İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Ailesine, basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz."

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin mesajı ise şöyle:

"İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki dönem başkanlarından, duayen gazeteci Güngör Mengi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mengi'nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü öğle namazında Alsancak Hocazade Cami'nden kaldırılacak."

GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Gazeteci Güngör Mengi, 1959 yılında 'Demokrat İzmir' Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Ege bölgesinde yayınlanan, İzmir'de basılan Yeni Asır Gazetesi'nde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 1971 yılında Yeni Asır Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Devir Gazetesi'ne geçen Mengi, bu gazetede bir yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü yapmasının ardından yeniden Yeni Asır Gazetesi'ne döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır Gazetesi'nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah gazetesine transfer oldu.

Sabah Gazetesi'nde murahhas üyelik ve yazarlık ve daha sonra başyazarlık yapmıştır. Sabah Gazetesi'nden de ayrılıp, 2002 yılında gazeteci iş arkadaşlarıyla beraber ekonomik olarak bağımsız olma iddiasındaki Vatan Gazetesi'ni kurmuş ve başyazar olarak görev yapmıştır.