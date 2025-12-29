Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Youtube kanalında yaptığı programda "Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler" sarf ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.

26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANMIŞTI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Altaylı'nın "Bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum uzak geçmişine bak abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı. Suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen. Şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından hoşlanmaz. O yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar, asla kuramazlar. Tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar ve tam aksine bu onların da lehine de olmaz" şeklindeki cümlelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehdit içerdiği belirtilmişti.

6 aydır tutuklu olan Fatih Altaylı hakkında, avukatının itiraz başvurusunun incelemesinin ardından tahliye kararı verildi.